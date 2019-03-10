Kaymakam Özkan’dan kontrol noktası ziyareti Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan,ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün’ün eşlik ettiği Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaret ettiği kontrol noktasında incelemelerde bulundu. Son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.

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