Kaymakam Özkan’dan kontrol noktası ziyareti
Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan,ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.10 Mart 2019 Pazar 11:26
Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.
İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün’ün eşlik ettiği Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaret ettiği kontrol noktasında incelemelerde bulundu.
Son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.
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