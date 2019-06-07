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Kaymakam Özkan sürücüleri şekerlemeyle karşıladı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki polis ve jandarma yol kontrolü noktalarını ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, trafik uygulamasına katılarak sürücüleri ve yolcuları şekerlemeyle karşıladı.

07 Haziran 2019 Cuma 07:46
Kaymakam Özkan sürücüleri şekerlemeyle karşıladı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki polis ve jandarma yol kontrolü noktalarını ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, trafik uygulamasına katılarak sürücüleri ve yolcuları şekerlemeyle karşıladı.


Ramazan Bayramı dolayısıyla Tatvan - Van, Tatvan - Bitlis ve Tatvan - Ahlat karayolunda trafik denetimleri yapan polis ve jandarma ekipleri, durdurdukları araçlardaki sürücülerin ve yolcuların bayramlarını kutlayarak şekerleme ikram etti. Trafik kuralları konusunda sürücülere uyarılarda bulunan güvenlik ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan "Dikkat Sizden Notlar Bizden" konulu trafik güvenliği uygulaması hakkında çocukları bilgilendirerek "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı.


Çağlayan Mahallesi’ndeki polis yol kontrolü noktasında yapılan yol güvenliği denetimine katılan Kaymakam Özkan, Ramazan Bayramı’nın Tatvan’da huzur içinde yaşandığını ifade ederek, "Tatvan ilçemizde Ramazan Bayramı’nı çok şükür güzellikleriyle karşıladık ve güzellikleriyle de yaşıyoruz. Bugün de yol kontrol noktasındaki arkadaşlarımızla bayramlaştık. Emniyet ile jandarma ekiplerimiz görevlerinin başında ve 24 saat aralıksız çalışıyor. Huzurlu bir bayram geçiriyoruz. Bu vesileyle trafikteki vatandaşlarımız ile de bayramlaşmış olduk. Tabi ki, İçişleri Bakanlığımızın trafik ve trafik kazaları konusundaki hassasiyetini de hepimiz biliyoruz. Her bayram olduğu gibi, bu bayram da yine yollardayız ve yine uygulama noktalarındayız. Amacımız, bayramlar güzellikleriyle yaşansın, güzel hatıralarla anılsın, kazadan beladan uzak bir bayram geçsin. Ülkemizin, ilimizin, ilçemizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyor, kazasız ve belasız bir bayram diliyorum" dedi.


İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" sloganıyla ülke genelinde uygulamaya konulan çalışmaların ilçede devam ettiğini belirten Kaymakam Özkan, "Bakanlığımızın başlatmış olduğu ‘kırmızı düdük, öncelik yayanın, bu yolda hep birlikteyiz’ uygulamaları kapsamında vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak üzere Tatvan’daki farklı noktalarda arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Buradaki amaç farkındalık oluşturmak, çocukları bilinçlendirmek ve trafik kuralları konusunda vatandaşları bilgilendirmektir. Sürücülerimize hep şunu söylüyoruz, kemeri trafik kontrolü için değil, ceza yazılacak diye değil, emniyet veya jandarma noktalarına giriş yaptığınız için değil, kemeri kendiniz için takın ve kurallara can güvenliğiniz için uyun" diye konuştu.


Kaymakam Özkan, beraberindeki Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün ve Tatvan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın ile ilçedeki polis ve jandarma yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, görevi başında olan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 07:46
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