Kaymakam Öter, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.06 Haziran 2019 Perşembe 11:15
Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.
İlk olarak Kağızman Emniyet Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Öter, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayıp kamu düzenini korumak için gece gündüz görev yapan emniyet mensupları ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.
Ardından Jandarma İlçe Karakol Komutanlığı’na gelen Öter, vatani görevlerini yerine getiren askerlerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Bir süre askerlerle sohbet etti.
Kaymakam Ercan Öter’in ziyaretine Belediye Başkanı Nevzat Yıldız’da eşlik etti.
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