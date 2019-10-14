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Kaymakam ormanda kaçak kazı yapanları suçüstü yakaladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ormanlık alanda gezerken, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 07:55
Kaymakam ormanda kaçak kazı yapanları suçüstü yakaladı

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Konarı Köyü civarında gezdiği sırada, 3 kişinin kazı yaptığını görünce yanlarına gitti. Şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakalayan Ürkmezer, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve köy muhtarına bildirdi. Kaymakam, jandarmaya şüphelilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması için savcılığa götürülmesi talimatını verdi.ÿOlay yerine gelen jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı.

"Vatandaşlarımızdan gerekli duyarlılığı göstermelerini istiyoruz"

Ürkmezer olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihi dokusuyla ve doğal güzellikleriyle eşi bulunmayan ilçemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini korumak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu ve benzeri durumlarla karşılaştıklarında emniyet ve jandarma ekiplerine anında haber vererek gerekli duyarlılığı göstermelerini istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 07:55
  1. Fatih Ürkmezer
  2. Safranbolu

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