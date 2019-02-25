Kaymakam Öner’e ’Vergi Haftası’ ziyareti

Burhaniye Vergi Dairesi Müdürü Murat Dönmez, hafta nedeniyle Kaymakam Hüseyin Öner’i ziyaret etti.

Kaymakam Hüseyin Öner,toplumda vergi bilincini arttırmak amacıyla her yıl Şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını söyleyerek başarılı çalışmaları nedeniyle vergi çalışanlarını tebrik etti.

Vergi Dairesi Müdürü Murat Dönmez, diğer yetkililer ile birlikte, bu yıl 25 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan 30. Vergi Haftası nedeniyle bazı etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Dönmez, destekleri nedeniyle Kaymakam Öner’e teşekkür etti. Kaymakam Öner de, ”Devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin en önemli finansman kaynaklarından biri olan vergilerin tam ve zamanında tahsil edilmesi, vatandaşların vergi ahlakı ve bilincine sahip olması ülkemizin kalkınması için çok büyük bir öneme sahip. Bu bağlamda bu bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Vergi Haftasını kutluyor, vergilerini zamanında ve aksatmadan ödeyen duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.