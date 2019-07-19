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Kaymakam Öner, Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, 636 Sayılı Burhaniye Tarım Kredi Kooperatifi’ni ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Umut Şahin’den çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:59
Kaymakam Öner, Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, 636 Sayılı Burhaniye Tarım Kredi Kooperatifi’ni ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Umut Şahin’den çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ziyarette Tarım Kredi Kooperatifinin çalışma alanlarını ve depolarını da gezen Öner, İlçe de tarım ve hayvancılık konusunun modern bir şekilde geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü, bu çalışmaların ve hizmetin önemli bir parçasında Tarım Kredi Kooperatifleri olduğunu söyledi.


İlçe de hayvancılıktan ve tarımsal alanlardan en verimli bir şekilde yararlanmayı amaçladıklarını belirten Kaymakam Öner, “Tarım Kredi Kooperatifi de çiftçimize hem ayni destekleriyle hem de nakdi destek uygulamalarıyla bitkisel üretim alanında olsun, hayvansal üretim alanında olsun, destek sağlamayı amaçlamaktadır. Kurumlarımızın çiftçilerimizle ilgili olan çalışmalarını yakından takip ettiğimizi bildiriyor, kooperatif personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:59
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