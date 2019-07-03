Kaymakam Okatan, yol uygulamasına katıldı Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan yol uygulamasına iştirak etti.

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan yol uygulamasına iştirak etti.

Hisarcık-Emet karayolunda yol emniyet kontrolü yapan polis ekiplerini denetleyen Kaymakam Okatan, uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Okatan, sürücülerle sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve uygulamaya katılan polislere teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.