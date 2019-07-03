Kaymakam Okatan, yol uygulamasına katıldı
Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan yol uygulamasına iştirak etti.03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:12
Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan yol uygulamasına iştirak etti.
Hisarcık-Emet karayolunda yol emniyet kontrolü yapan polis ekiplerini denetleyen Kaymakam Okatan, uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Okatan, sürücülerle sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve uygulamaya katılan polislere teşekkür etti.
YORUM YAZ