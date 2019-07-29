Kaymakam Okatan, yol bakım onarım çalışmalarını inceledi

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, bakım onarım çalışması yapılan Hamamköy, Sefaköy, Halifeler Alınören köyü ve Kızılçukur köylerini kapsayan buradan da Simav Kestel yolu ile ikinci bir alternatif bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Okatan, İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul ile birlikte bakım onarım çalışması yürütülen ilçenin ikinci grup yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra iş makinası ile çalışmalara iştirak eden Okatan, işçilere özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.