Kaymakam Okatan, Yaz Kur’an Kursu öğrencileri ile türbe ziyaret etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kaymakam Hasan Musab Okatan, Yenidoğan ve Çimenlik Mahallelerinde öğrenim gören Yaz Kur’an Kursu öğrencileri ile Seydi Resul Türbesi ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Çimenlik Camii İmam Hatibi İlyas Çalışkan,Seydi Resul Türbesinde metfun bulunanlarla ilgili Kaymakam ve öğrencileri bilgilendirdi.

Yenidoğan Camii İmam Hatibi Ferhat Yıldırım’ın Kur’an tilavetinin ardından dua edildi. Ziyaret sonrası Kaymakam Hasan Musab Okatan, Yaz Kur’an kursu öğrencileri ile Kaymakamlık mesleği ve Yaz Kur’an Kurslarında aldıkları eğitime dair sohbet ederek bir kaç öğrenciden sure okumalarını istedi. Okatan, sure okuyan öğrencilere teşekkür etti.Ziyarette Gençlik Ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar’da hazır bulundu.