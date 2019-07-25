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Kaymakam Okatan, miniklere bisiklet kullanmasını öğretti

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Kaymakamlığın “Gönüller bir olsun” Projesi kapsamında çocuklara dağıttığı bisikletlere binmeye çalışan miniklere bisiklete nasıl bineceklerini gösterdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:16
Kaymakam Okatan, miniklere bisiklet kullanmasını öğretti

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Kaymakamlığın “Gönüller bir olsun” Projesi kapsamında çocuklara dağıttığı bisikletlere binmeye çalışan miniklere bisiklete nasıl bineceklerini gösterdi.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öksüz, yetim ve parçalanmış aile çocuklarına yönelik başlatılan “Gönüller bir olsun” Projesi kapsamında 34 çocuğa bisiklet hediye edildi. Esire Termal Turizm Merkezinde yapılan bisiklet dağıtım töreninde bisikletlerini teslim alan 1,5 ve 2,5 yaşlarındaki Hira Hicran ve Alperen isimli çocukların bisiklete binmekte zorlandıklarını gören Kaymakam Hasan Musab Okatan, kendilerinin bisikletlerine binmelerine yardım ederek, bir süre çocukların bisikletlerinden tutarak alanda tur atması esnasında ilginç görüntüler oluştu.Öksüz ve yetim aileleri Kaymakamın samimi davranışını takdirle karşıladılar.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:16
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