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Kaymakam Okatan, fotoğrafçılığa merak sardı

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Yaz Kur’an Kursu öğrencileri arasında düzenlenen Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında ödül veren korumasının fotoğraflarını kendisi çekti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
Kaymakam Okatan, fotoğrafçılığa merak sardı

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Yaz Kur’an Kursu öğrencileri arasında düzenlenen Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında ödül veren korumasının fotoğraflarını kendisi çekti.


Merkez Çarşı Camiinde düzenlenen Kuran-I Kerimi Güzel Okuma Yarışması sonundaki ödül töreninde Müftü Mustafa Arda Kaymakam Hasan Musab Okatan’ın şoförü ve koruması Polis Memuru Engin Uçar’a öğrencilere ödül vermesini istedi. Bu arada korumasında bulunan fotoğraf makinesini eline alan Kaymakam Okatan, korumasının ödül verme anlarını ölümsüzleştirdi. Okatan, resim çekmenin çok harika olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
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