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Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Primlerden çok Söke’de tarımın geleceğini konuşmalıyız”

Söke İlçe Kaymakamlığı’nda muhtarlar toplantısı yapıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:36
Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Primlerden çok Söke’de tarımın geleceğini konuşmalıyız”

Söke İlçe Kaymakamlığı’nda muhtarlar toplantısı yapıldı. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu başkanlığında yapılan muhtarlar toplantısında İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü sunum yaptı.


İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Gülsüm Adam’ın da bulunduğu toplantıda sunumu İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görevli Hatice Gacar yaptı.


Aylık yapılan muhtarlar toplantılarını daha etkin hale getirmek istediğini dile getiren Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; “Bundan böyle toplantılarımızda bir kurumun sunumu yer alabilir veya toplantılarımızı farklı mahallelerimizde de yapabiliriz. Ayrıca muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda sorunları yerinde görmek adına o bölgede de bir araya gelebiliriz” dedi.



650 Bin dekar alana sahip Söke Ovası’nda 350 Bin dekar alanda pamuk üretim yapıldığını belirten Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; “Söke’de tarım ile ilgili konuşulması gereken husus primlerin ödenip ödenmediğinden çok; tarımı nasıl yaptığımızı, kirliliği, pamukta kaliteyi nasıl arttırabileceğimizi, gereğinden fazla ilaç-gübre ve su kullanımını konuşmamız gerekir” dedi.


Verimli topraklara sahip Söke Ovası’nın geleceğini kurtarmak gerektiğini belirten Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşandı, Çukurova yaşadı. İnşallah Söke Ovası çoraklaşma ile karşı karşıya kalmaz. Kirliliği topraklarımızdan uzaklaştırmak çözüm değil, kirletmemek önemli. İlaç kutularının gelişi güzel bırakılması büyük bir sorun. Geçtiğimiz yıl nemli pamuk toplamanın önüne geçmek için ciddi bir çalışma başlattık, faydası da görüldü. Bu türlü pamukta kaliteyi arttıracak daha fazla çalışma içinde olmamız gerekiyor” dedi.



“Tarım Makinelerinde İsraf Var”


Söke’de pamuk toplama makinesi ve tarımsal makineler konusunda da müthiş bir israf olduğunu belirten Kaymakam Kurtbeytoğlu; “Söke’de 202 pamuk hasat makinesi var. Bir makinenin gün boyu hasat edebileceği miktara bakıldığında oldukça fazla. Bu bir milli servettir, konuya bu açıdan da bakılması gerekiyor” dedi.


Tarımsal destekleme ödemelerine de değinen İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “2018 yılında pamuk primi olarak 14 Bin 379 çiftçiye 158 milyon 590 Bin TL, hayvancılık desteklemelerinde 3 milyon 620 Bin TL ödeme yapılmış. Yani toplamda 162 milyon destekleme ödemesi yapıldığını görüyoruz. İlçede 120 Bin nüfüsa oranladığınızda kişi başına Bin 300 TL gibi bir kaynağın Söke’ye girdiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir miktar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:36
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