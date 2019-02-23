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Kaymakam Kurt köyleri geziyor talepleri dinliyor

DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt Yeniköy ve Yukarıkaraköy köylerine ziyarette talepleri yerinde dinledi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:17
Kaymakam Kurt köyleri geziyor talepleri dinliyor

DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt Yeniköy ve Yukarıkaraköy köylerine ziyarette talepleri yerinde dinledi.


Kaymakamımız Rumeysa Sena Kurt, İl Genel Meclis Üyeleri Nazmi Tok, Öner Şen ve kurum amirleri ile beraber Yeniköy ve Yukarıkaraköy köylerine ziyarette bulundu. Yapılan ziyaret kapsamında köy toplantısında vatandaşların talepleri dinlendi ve köylerde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alındı. Heyet daha sonra köylerdeki çeşitli bölgelerde incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:17
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