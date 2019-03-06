0553 313 94 23

Kaymakam Koç, öğrencilerle biraraya geldi

Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç’un okul ziyaretleri aralıksız devam ediyor, Koç, okullarda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet ediyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:15
Kaymakam Koç, öğrencilerle biraraya geldi

Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç’un okul ziyaretleri aralıksız devam ediyor, Koç, okullarda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet ediyor.


Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Son sınıf öğrenciler ile bir araya gelen Koç, öğrencilere üniversite sınavı hakkında ve başarılı olma konusunda tavsiyelerde bulundu.


Öğrencilerden okumalarını isteyen Kaymakam Abdil Koç, başarılı olmanın ve üniversiteye gitmenin yolunun çok çalışmaktan geçtiğini belirtti. Koç, öğrencilerden kendilerine hedef koymalarını ve istedikleri üniversite ile bölüme gitmenin yolunun da belirlenen hedefdoğrultuda çalışmaktan geçtiğinisözlerine ekledi.


Bir süre öğrencilerle sohbet eden Koç, daha sonra okul yurt binalarında bir takım incelemelerde bulundu. Koç, inncelemelerinin ardından kaymakamlığa döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor, galibiyete odaklandı
    1. Yeni Malatyaspor, galibiyete odaklandı
    2. Suudi Arabistan’da trafik kazası: 2 ölü
    3. Vatandaş istedi KDK tavsiye kararı..
    4. Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası..
    5. "Solcu öğrencileri bile Burhan hocaya..
    6. Edirne’de tarımsal araziler hayvansal..
    7. Birlik Vakfı'ndan 'Aile..
    8. Beşiktaş’ta gündem Guti!
    9. Şenol Güneş yarın basın toplantısı..
    10. "YPG'yi terör örgütü olarak..
    11. Acıbadem’den Doktorlara ‘Akıllı..
    12. Ordu’da istihdam seferberliği
    13. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan..
    14. Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde..
    15. Trakya Üniversitesinde “Finans..
    16. Ataşehirli kadınlar şehit ailelerine..
    17. Başkanvekili Özdoğan’dan Nursaçan’a..
    18. Kutlu, öğrencilere profesyonel yaşamda..
    19. Adana'daki terör örgütü davası
    20. Soylu: PKK'nın atadığı adam, HDP'li..
    21. DSİ yatırımları ekonomiye kazandırılmalı
    22. Şenol Güneş yarın basın toplantısı..
    23. DeFacto Ukrayna pazarına güveniyor
    24. Bakan Kurum, “Enteresan” ve “Ürkütücü”..
    25. Sürmene’de yangın
    26. Özlem Çerçioğlu’na Koçarlı’da coşkulu..
    27. Ferhat Tunç Almanya'ya geri kaçtı
    28. Vali Akbıyık: “Tek kurtuluşumuz..
    29. Vali amca ile satranç oynadılar
    30. THY'den "Rusya rezervasyonuna"..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!