Kaymakam Koç, başarılı hemşireyi ödüllendirdi Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç,başarılı hemşireyi ödüllendirdi.

Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç,başarılı hemşireyi ödüllendirdi.

Arpaçay Devlet Hastanesi’nde 2 yıldır görev yapan hemşire Zeynep Gültekin’ni özverili çalışmalarından dolayı makamında kabul ederek,“Başarı Belgesi” verdi.

Gültekin’in başarı belgesi almasına evde bakım hizmetlerinde göstermiş olduğu performans etkili oldu. Muş’tan Arpaçay’a atanan ve 2 yıldır evde bakım hizmetlerinde çalışan Zeynep Gültekin, çoğunluğu yaşlı olan yaklaşık 100 hastanın düzenli takibini yaparak evde verilebilecek sağlık hizmetlerini gerçekleştiriyor.

Güler yüzlülüğü ile yaşlıların ve hastaların gönlünü fetheden Zeynep Gültekin’e, KaymakamAbdil Koç, yaşlılar haftasında k başarı belgesi ile ödüllendirerek başarılar diledi.

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