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Kaymakam Kendüzler’den sporculara ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Yüksekova Belediyespor futbolcularıyla yemekte bir araya geldi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
Kaymakam Kendüzler’den sporculara ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Yüksekova Belediyespor futbolcularıyla yemekte bir araya geldi.


Kaymakam Kendüzler, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Refik Ay ve Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ile tesis bahçesinde Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, kulüp yöneticileri ve futbolcular tarafından karşılandı. Futbolcularla yemekte buluşan Kaymakam Kendüzler, manevi destek amacıyla kulübü ziyaret ettiklerini belirterek, “Spor kulübümüzün başarılarını ilgi ve takdirle izliyoruz. Kendilerine başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
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