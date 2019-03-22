Kaymakam Kendüzler: “Yatırımcıları Yüksekova’ya davet ediyorum”

Hakkari’nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “İstihdam Seferberliği” kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen seminere Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ramazan Kendüzler, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, seminerin Yüksekova’da düzenlenmesinin önemli olduğunu belirterek, "Yüksekova’da, özellikle terör mağduriyetinden dolayı yatırımcıların uzaklaşma durumu oldu ve bundan dolayı istihdamda azalma gördük. Yatırımcılar güvenli ortam ister. Güven ve huzura bakar, yatırımı ona göre yapar. Şu an ilçemizde huzur ve güvenlik sağlanmış durumda. Özellikle yatırım imkanı olan yatırımcıları Yüksekova’ya davet ediyorum. Sadece Yüksekovalıları değil Türkiye’nin her yerinden yatırımcıları Yüksekova’ya yatırım yapmaya davet ediyorum. Çünkü Yüksekova’da öyle bir iş gücü potansiyeli var ki, yatırım yapan kazanır. Burada muazzam bir iş gücü, genç potansiyeli var. 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında çok muazzam teşvikler var. Aş olabilmesi için işin olabilmesi lazım. Bu anlamda istihdam seferberliğini önemsiyoruz" dedi.

Yüksekova’nın önemli bir konumda olduğunu kaydeden Kendüzler, "Bir taraftan Irak, bir taraftan İran’a komşuyuz. Bizler de bu nüfusu buraya çekmeliyiz. Havalimanımız var, gün geçtikçe daha çok yolcu taşıyor Ankara ve İstanbul’a. Antalya’ya bu ay 2 sefer düzenledik. Bu, zamanla daha da gelişecek, her yere hava ulaşımı olacak. Bir müjde vermek istiyorum. Sabah Sanayi İl Müdürümüz ile görüştüm. Küçük Sanayi Sitesi projemiz vardı. İnşallah 18’inde o yüz tane dükkanın, inşaat ihalesi yapılacak" diye konuştu.

YÜTSO Başkanı Pınar ise, istihdam seferberliğinin önemine vurgu yaparak, "Burada iş dünyasına çağrıda bulunuyoruz; gelin bu tarihi teşviklerden yararlanın. Bu teşvikleri hayata geçiren hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’ye yatırım yapanlar, en çok kazananlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz inşallah. Burada iş var, aş var, gelecek var diyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından SGK Hakkari İl Müdürü Nail Van, kayıt dışı istihdam konusunda bilgilendirmede bulundu. İş ve Meslek Danışmanı Cahit Akbaş ise; İŞ-KUR ve SGK teşvikleri konusunda sunum yaparken, Hakkari Üniversite Öğretim Görevlisi Murat Koca da Sanayi Bakanlığının teşvik ve destekleri konusunda bilgi verdi. KOSGEB Hakkari Müdürü Cihat Gür de KOSGEB destekleri konusunda açıklamalarda bulunurken, soru cevap bölümüyle program sona erdi.