0553 313 94 23

Kaymakam Kendüzler: “Yatırımcıları Yüksekova’ya davet ediyorum”

Hakkari’nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “İstihdam Seferberliği” kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

22 Mart 2019 Cuma 18:56
Kaymakam Kendüzler: “Yatırımcıları Yüksekova’ya davet ediyorum”

Hakkari’nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “İstihdam Seferberliği” kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.


Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen seminere Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ramazan Kendüzler, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, seminerin Yüksekova’da düzenlenmesinin önemli olduğunu belirterek, "Yüksekova’da, özellikle terör mağduriyetinden dolayı yatırımcıların uzaklaşma durumu oldu ve bundan dolayı istihdamda azalma gördük. Yatırımcılar güvenli ortam ister. Güven ve huzura bakar, yatırımı ona göre yapar. Şu an ilçemizde huzur ve güvenlik sağlanmış durumda. Özellikle yatırım imkanı olan yatırımcıları Yüksekova’ya davet ediyorum. Sadece Yüksekovalıları değil Türkiye’nin her yerinden yatırımcıları Yüksekova’ya yatırım yapmaya davet ediyorum. Çünkü Yüksekova’da öyle bir iş gücü potansiyeli var ki, yatırım yapan kazanır. Burada muazzam bir iş gücü, genç potansiyeli var. 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında çok muazzam teşvikler var. Aş olabilmesi için işin olabilmesi lazım. Bu anlamda istihdam seferberliğini önemsiyoruz" dedi.


Yüksekova’nın önemli bir konumda olduğunu kaydeden Kendüzler, "Bir taraftan Irak, bir taraftan İran’a komşuyuz. Bizler de bu nüfusu buraya çekmeliyiz. Havalimanımız var, gün geçtikçe daha çok yolcu taşıyor Ankara ve İstanbul’a. Antalya’ya bu ay 2 sefer düzenledik. Bu, zamanla daha da gelişecek, her yere hava ulaşımı olacak. Bir müjde vermek istiyorum. Sabah Sanayi İl Müdürümüz ile görüştüm. Küçük Sanayi Sitesi projemiz vardı. İnşallah 18’inde o yüz tane dükkanın, inşaat ihalesi yapılacak" diye konuştu.


YÜTSO Başkanı Pınar ise, istihdam seferberliğinin önemine vurgu yaparak, "Burada iş dünyasına çağrıda bulunuyoruz; gelin bu tarihi teşviklerden yararlanın. Bu teşvikleri hayata geçiren hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’ye yatırım yapanlar, en çok kazananlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz inşallah. Burada iş var, aş var, gelecek var diyoruz" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından SGK Hakkari İl Müdürü Nail Van, kayıt dışı istihdam konusunda bilgilendirmede bulundu. İş ve Meslek Danışmanı Cahit Akbaş ise; İŞ-KUR ve SGK teşvikleri konusunda sunum yaparken, Hakkari Üniversite Öğretim Görevlisi Murat Koca da Sanayi Bakanlığının teşvik ve destekleri konusunda bilgi verdi. KOSGEB Hakkari Müdürü Cihat Gür de KOSGEB destekleri konusunda açıklamalarda bulunurken, soru cevap bölümüyle program sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:56
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de DEAŞ neyse, PKK/PYD neyse Avrupa'da, Amerika'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı da aynısıdır."
    1. Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de DEAŞ..
    2. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 Yaralı
    3. Şehit Hüseyin Koroç için mevlid..
    4. Erdoğan: "Yeni Zelanda'daki katliamı..
    5. Asırlık çınarlara vefa ziyareti
    6. Erdoğan: "Teröristlerin ülkemizde,..
    7. Bordo bereliler yemin etti
    8. Eşini öldürdü, polisi aradı
    9. Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
    10. Başkan Baran, muhtarlarla veda..
    11. Kaymakam Kendüzler: “Yatırımcıları..
    12. Başkan Sekmen, ESTP’ye konuk oldu
    13. Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley’de yarı..
    14. Almanya ile Türkiye "yapay zeka" ve..
    15. Senegalli yolcuya hakaretler yağdıran..
    16. Lavrov: Yaşananlar ABD'nin amacını..
    17. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    18. Yaşlılar haftasında anlamlı etkinlikler
    19. Başkan Erdoğan Amasya'da konuşuyor
    20. Manisa da partilerin oy oranları 2019,..
    21. Oltu Belediye Başkan adayı Celal..
    22. Denizli beşik gibi sallanıyor! Bir..
    23. Dolmuşta Hilmi Güler sürprizi
    24. Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li..
    25. Down sendromlu çocuklar mektup dağıttı
    26. Başkan Sekmen’den Dünya Nevruz Günü..
    27. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    28. Çankırı’ya 48 ambulans müjdesi
    29. Denizciler kanserle savaşa hazırlanıyor
    30. Ödemiş CHP’den ’terörle ilintili..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev