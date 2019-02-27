Kaymakam Kendüzler, muhtarlarla bir araya geldi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, hendek ve barikat operasyonlarında terör örgütü tarafından evleri yıkılan vatandaşlar için devletin TOKİ vasıtasıyla toplam 3 bin 63 konut yaptığını ve bunun bin 254 tanesinin geçici kabul aşamasına geldiğini söyledi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen aylık değerlendirme toplantısına köy ve merkez mahalle muhtarlarının yanı sıra Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir ve kurum amirleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Yüksekova’da yapılan çalışmaların gösterildiği slayt sunumuyla devam etti. Burada konuşan Kaymakam Kendüzler, altyapı çalışmaları sonrası vatandaşların toz, çukur ve çamur eleştirilerine değinerek, “Bir insanda böbrek ve bağırsak arızalı ise saçı ve başı düşünülemez. Altyapı çalışmaları da öyle. Devlet eli değdikten sonra kanalizasyon çalışması başladı ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu şehre bağırsak, böbrek nakli yapıldı, illa ki ameliyat izi olacak. Bu ameliyat izini gidermek için 103 kilometrelik yolun ihalesi yapıldı. Bunun 19 kilometresi gerçekleşti. Şehir içi sıcak asfalt ile kaplanacak. Dere ıslahında yüzde 30 fiziki gerçekleşme var. 13 kilometreden 4 kilometresi yapıldı. Şehrin içine kadar gelecek ve etrafına da yeşillendirme ve yürüyüş alanları yapılacak. Hendek ve barikat operasyonlarında terör örgütü tarafından evleri yıkılan vatandaşlarımız için devlet TOKİ vasıtası ile toplam 3 bin 63 konut yapıyor. Bunun bin 254 tanesi geçici kabul aşamasına geldi. Haziran sonu gibi vatandaşlara teslimatı öngörülüyor. Geri kalanlara da hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Belediyemize alım ve hibe olarak toplam 19 araç kazandırdık. Her okula bir park projesi kapsamında toplam 6 tane okulumuza çocuk parkı yapıldı” dedi.

İlçede yapılan faaliyetleri sıralayan Kaymakam Kendüzler, “Artık iş makyaj aşamasına geldi. Işıklandırma çalışması yaptık. 7 kilometre alanda, İpekyolu ve Cengiz Topel caddelerinde 216 tane direk dikerek ilçemize modern bir görünüm kazandırdık. Bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımıza, Hakkari Valimize, önceki kaymakamımız Mahmut Kaşıkçı Bey’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir ise, “Vatandaşlar kaçak kullanınca biz de mücadele etmek zorunda kalıyoruz. 2018 yılının sonuna kadar olan borç faizlerinde, resmi olmamakla beraber bütün vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Yani Yüksekova genelinde 27 milyon lira alacağımız var. Yüksekovalı vatandaşlarımız borçlarını öderlerse, 17 milyon lira ceplerinde kalacak. Yani biz bu paranın 10 milyon lirasını alacağız, 17 milyon lirayı da Yüksekovalıların cebinde bırakacağız. Kaçağı yakalanan vatandaşlara da EPDK yönetmeliğine göre yasalaştırıp, onlara yardımcı olacağız. Köylerimizi modern şebeke seviyesine getirmek için hazırlıklarımız var. Kıstasımız, köyle ilgili alacağımızın minimum olması. Köylerdeki borçlu abonelerimiz bir an önce borçlarını öderlerse, bu köye yatırım daha çabuk gider” dedi.