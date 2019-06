Kaymakam Kazez’den köy ziyaretleri

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı Harun Kazez, köyleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı.

Kaymakam Harun Kazez, Aşağıbudak, Sakyol, Kıraçlar, Yukarıbudak, Karasar, Bağsuyu, ve Örenceler köylerini ziyaret etti. Yapılan ve planlanan çalışmaları yerinde değerlendiren Kaymakam Kazez, yöre sakinlerine de hem bilgi verdi, hem de bilgi aldı.

Yapılacak her hizmet ve atılacak her adımda vatandaşın fikrini önemsediklerini dile getiren Kaymakam Harun Kazez,“Bir toplumun refah seviyesi sadece ekonomik durumla değil,kurumlarla vatandaşlar arasında ve insan ilişkilerinde ne kadar ortak adım atılır, her ne kadar birlik ve beraberlik ruhu oluşturulabilirse, refah seviyesi de o kadar başarılı ilerler. Bu kapsamda hem yaptığımız çalışmaları yerinde incelemek, hem de planlayacağımız çalışmaları belirlemekle birlikte kıymetli vatandaşlarımızla hasbihal edip genel bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Sürdürdüğümüz köy ziyaretlerimizde, vatandaşlarımızın olması muhtemel taleplerini dinleyip, birlikte değerlendirip, çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz.Yapılacak hizmet ve atılacak adımlarda vatandaşımızın fikrinin gerekli ve önemli olduğunu biliyoruz. Ziyaret ettiğimiz köylerimizde tamamlanan çalışmalarımızı da yerinde görüp mutluluk yaşadık"dedi.

Gerçekleştirdikleri ziyaretlerde vatandaşın samimi gülen yüzünü görmenin görev aşklarını arttırdığını aktaran Kazez, köy ziyaretlerine devam edeceklerini kaydetti.