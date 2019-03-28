Kaymakam Kazez, emekli korucularla bir araya geldi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı Harun Kazez, emekli korucularla bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı Harun Kazez, güvenliğin sağlanmasında önemli yer alan emekli güvenlik korucularını misafir etti.Konuklarını öğretmenevi çok amaçlı salonunda ağırlayanKazez, karşılıklı sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Emekli korucuları konuk eden Kaymakam Harun Kazez,“Kahraman polislerimiz, askerlerimiz gibi güvenlik korucularımız da bu cennet vatanımız için canlarını hiçe sayarak görev yapıyor. Emekli güvenlik korucularımız terör olaylarının en yoğun şekilde yaşandığı dönemlerde görev yaptılar. Bu gün emekli oldukları için onların fedakarlıklarını unutmamız mümkün değil. Konu vatan savunması olunca, vatan savunmasında emeklilik yoktur. Birçok arkadaşımızın terörün yoğun olduğu yıllarda gönüllülük esasıyla terörle canı pahasına mücadele ettiğini biliyoruz. Görevi başında ve emekli güvenlik korucularımızla fırsat buldukça bir araya gelmeye, sorun ve taleplerini dinlemeye devam edeceğiz"dedi.

Emekli güvenlik korucuları da,görev verilmesi durumunda her zaman hazır olduklarını aktardı.