0553 313 94 23

Kaymakam Kaya’dan KGY Cemiyetine Ziyaret

Adıyaman’ın Kahta İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetini (KGY Cemiyeti) ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

16 Haziran 2019 Pazar 16:48
Kaymakam Kaya’dan KGY Cemiyetine Ziyaret

Adıyaman’ın Kahta İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetini (KGY Cemiyeti) ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Kaymakam Ahmet Gazi Kaya’yı KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.


KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve cemiyet üyeleri ile görüşen Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, basın mensuplarının hem yerel de hem de ulusal da olmak üzere ülke çapında önemli bir mesleği icra ettiğini belirterek, gazetecilerin bir arada olmasının sevindirici olduğunu söyledi.


Kaymakam Kaya, cemiyetin hayırlı olmasını temenni ederken, ziyaret kapsamında gündem değerlendirme, yerel basının sorunları ve ilçedeki kamu hizmetleri konuşuldu.


Basın sektörü ve meslekteki gelişmelerle ilgili bilgi alan Kaymakam Kaya, “Kahta basını hem ilçemiz hem de kamu adına önemli bir görev üstleniyor. Aynı zamanda tarihsel bir geçmişi de bulunuyor. Kahta basını, basın ahlak ilkelerine çok iyi dikkat ediyor. Kolay bir şekilde organize olup, birlikte çalışabilmeleri sevindiricidir. Bu vesile ile cemiyetin hayırlara vesile olmasını diliyor hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.


Gazetecilerin, zaman kavramı olmaksızın kamu hizmeti verdiğini belirten KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Ahmet Gazi Kaya’ya teşekkür etti.


Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan İşeri, Kaymakam Ahmet Gazi Kaya´nın 4 yıl boyunca başarılı bir hizmet anlayışı sergilediğini söyledi.


Başkan İşeri, “Kaymakamımız Ahmet Gazi Kaya, 4 yıllık görevi boyunca, başta Kahta halkı olmak üzere tüm kesimlerle örnek bir ilişki içerisinde olduğunu gördük. Devletin şefkat elini, hizmetlerini hem ilçemize hem de en ücra köylerimize kadar götürmeye çalıştı. 4 yıllık görev süresi içerisinde basın mensuplarıyla çok yakın ve güzel ilişkiler içerisinde oldu. Tüm soru ve sorunlara büyük bir duyarlılık gösterdi. Gerek insani söylemleri olarak gerekse de yaşamsal hal ve hareketleriyle Kahta’da iz bıraktığına inanıyorum. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyor kendisine başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:48
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babalar ve oğulları satranç turnuvasında buluştu
    1. Babalar ve oğulları satranç..
    2. Fenerbahçe’de 2019 yılı bütçesi kabul..
    3. ÖSYM Başkanı Aygün'den "Sınav sorunsuz..
    4. Antalya'daki festivalde gencin..
    5. YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi
    6. Efeler Belediyesi’nden üniversite..
    7. Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı!..
    8. Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1..
    9. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun..
    10. Yılın en baba buluşması Üsküdar’da..
    11. TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı
    12. Fenerbahçe’nin 2019 bütçesi oy birliği..
    13. Bileğine güvenen babalar kıyasıya..
    14. Doğa Cadde’de Babalar Günü coşkusu
    15. Turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı..
    16. TMMOB’tan Mızraklı’ya ziyaret
    17. Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç yönetimi..
    18. Minibüste Kaçak sigara ele geçirildi
    19. Fenerbahçe'de yönetim kurulu ibra edildi
    20. Türkiye ile Katar arasında mutabakat..
    21. Halime Elçibey Nahçıvan’da son..
    22. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    23. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    24. Malatya’da otomobil aydınlatma..
    25. Belediye başkanı, mahalle sakinlerinin..
    26. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kıraat..
    27. Big Boyz Festivali’nde yaşanan kazayla..
    28. Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
    29. Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1’ağır 5..
    30. TİM Genel Kurulu ve İhracatın..
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı