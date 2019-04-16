Kaymakam Kaya’dan Başkan Bozkurt’a hayırlı olsun ziyareti Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, 31 Mart Yerel Seçimlerinde güven tazeleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, 31 Mart Yerel Seçimlerinde güven tazeleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya bir müddet hasbihal ederek akabinde gündem hakkında fikir alışverişlerinde bulundu. Daha sonra ziyaret’ten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozkurt teşekkürlerini ifade etti. Ziyaretin sonunda Başkan Bozkurt ve Kaymakam Kaya günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.

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