Kaymakam Kaya koltuğunu çocuklara devretti Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara devretti.

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara devretti.

Lüleburgaz General Ferhat Akat İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması dolayısıyla Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya’yı makamında ziyaret etti.Kaymakam Mustafa Kaya, koltuğunu sırasıyla çocuklara devretti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden kaymakam Kaya, öğrencilere hediyeler takdim etti.

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