Kaymakam Kaya alınan tedbirleri denetledi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla artan trafik yoğunluğunu göz önünde bulunduran trafik ekipleri kontrol ve denetimlerine disiplinli bir şekilde devam ediyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla artan trafik yoğunluğunu göz önünde bulunduran trafik ekipleri kontrol ve denetimlerine disiplinli bir şekilde devam ediyor.

Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Ramazan Bayramı öncesi artan trafik yoğunluğu nedeniyle kontrol ve denetim yapan Şuhut İlçe Jandarma Trafik ekiplerinin çalışmalarını denetledi. Kaymakam Kaya, trafik ekiplerine kolaylıklar dileyerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Kaya, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.

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