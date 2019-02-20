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Kaymakam Karakurt, köpek barınağında incelemelerde bulundu

Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt ilçede yapımı devam eden köpek barınağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:25
Kaymakam Karakurt, köpek barınağında incelemelerde bulundu

Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt ilçede yapımı devam eden köpek barınağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt Gökçebey’de İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanılan köpek barınağı hakkında bilgi aldı. Gökçebey İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpcu, barınakta ameliyathane binası ve bakımcı evinin tamamlandığı belirterek, “Büyük köpeklerin barınacağı alan tamamlandı. Çevre duvarının yapımı da bitti. Yavru köpeklerin barınacağı alan ile birlikte parke çalışmalarını tamamlayarak barınağı hazır hale getireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:25
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