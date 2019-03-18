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Kaymakam Kaçmaz’dan taziye ziyareti

Muş’un Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçede vefat eden iki vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:16
Kaymakam Kaçmaz’dan taziye ziyareti

Muş’un Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçede vefat eden iki vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Gümgüm Mahallesi’nde yaşamını yitiren ve taziyesi Hacı Kaya Özer Cami taziye evinde devam eden Nazire Aktaş (80) adlı kadının yakınlarını ziyaret etti. Baş sağlığı dileklerinde bulunan Kaymakam Erkan Kaçmaz, daha sonra Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden ve yaşamını yitiren kanser hastası Adil Yıldız(45) adlı vatandaşın abisi Kamer Yıldız ve yakınlarını Varto Cem Evinde ziyaret etti. Kaymakam Kaçmaz, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.


Taziye ziyaretinde Kaymakam Kaçmaz’a, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:16
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