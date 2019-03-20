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Kaymakam Kaçmaz’dan şehit ailesine ziyaret

Muş’un Varto Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:56
Kaymakam Kaçmaz’dan şehit ailesine ziyaret

Muş’un Varto Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle şehit ailesini ziyaret etti.


Kaymakam Kaçmaz, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile Teknedüzü köyünde yaşlı, kimsesiz ve hastaları ziyaret ettikten sonra, Üçbulak köyüne geçti. Burada köy muhtarı ile köyün sorunları hakkında bilgi alan Kaymakam Kaçmaz, daha sonra beraberindekilerle Ağrı’nın Patnos ilçesinden geçici görevlendirmeyle Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki operasyonlarda PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan evli ve bir çocuk babası Uzman Çavuş Serdar Akın’ın (31) baba evini ziyaret etti. Anne Fikrîye Akın ile görüşerek, şehit annesinin gönlünü alan Kaymakam Kaçmaz, daha sonra Çaylar köyüne geçerek Çaylar Yatılı Bölge Okulu Müdürü Özgenç Gedik ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Kaçmaz, okuldaki sınıflara girerek öğrencilerle sohbet edip, sorun ve sıkıntılarının olup olmadığı konusunda bilgi aldı.


Okulun yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yemek yiyen Kaymakam Kaçmaz, köy kahvehanesine bir ziyaret gerçekleştirerek, burada bulunan köylülerle sohbet edip hal ve hatırlarını sordu. Kaymakam Kaçmaz ve beraberindekiler, ziyaretlerinin ardından ilçe merkezine döndüler.


Şehit Serdar Akın’ın annesi Fikrîye Akın ise, Kaymakam Kaçmaz ve beraberindekilere teşekkür ederek, “Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Çok mutlu ediyorlar. Teşekkür ederim. Sağ olun var olun” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:56
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