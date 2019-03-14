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Kaymakam Kaçmaz’dan esnaf ziyareti

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, esnafı ziyaret etti.

14 Mart 2019 Perşembe 09:55
Kaymakam Kaçmaz’dan esnaf ziyareti

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, esnafı ziyaret etti.

 

Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ile esnafı ziyaret ederek, sıkıntı ve sorunlarını dinledi. Esnafların daha rahat ve huzurlu bir ortamda kendilerini hissedebilmeleri için elinden gelen ve gelebilecek tüm fedakârlıkları yapacağını ifade eden Kaçmaz, esnafın kalkınması için yapılması gerekenler hususunda da çalışmalar yaptığını kaydetti. Kapatılan iş yerlerinin sürekli olarak zarar ettiğini ifade eden Kaçmaz, artık devletin sıcak elinin esnafa uzatıldığını ve esnafın huzur içinde çalışması gerektiğini kaydetti..

 

Esnaflar ise, Kaymakam Kaçmaz’ın iş yerlerine kadar gelip sorun ve sıkıntılarını dinlemesinin memnuniyet verici olduğunu belirttiler.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:55
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