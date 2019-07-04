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Kaymakam İnci, uyuşturucuyla mücadele için harekete geçti

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik harekete geçti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:45
Kaymakam İnci, uyuşturucuyla mücadele için harekete geçti

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik harekete geçti. Kaymakam İnci’nin bağımlılıkla mücadele kapsamında yaptığı toplantı kapsamında, ilçede yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan sunumlar ile gelinen son durum değerlendirildi.


Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, ilçede uyuşturucuyu ile mücadele için düğmeye bastı. Bu kapsamda, Selçuk Kaymakamlığı Toplantı Salonunda bir toplantı yapıldı. Toplantıda; Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünce bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçede yapılan çalışmalar hakkında hazırladıkları sunumları anlattı, gelinen son durum değerlendirildi.


Bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmenin ardından uyuşturucu ile mücadele, uçucu madde ve tütün kullanımı ile ilgili mücadelenin ilgili kurumlar tarafından sorumlulukların yerine getirilmesi hakkında kararlar alındı.


İlgili kurumların birlikte yürütecekleri çalışmalarla; okullarda verilen rehberlik hizmeti, veli eğitimi de dahil olmak üzere farkındalığı artıracak çalışmaların yapılması hususunda azami hassasiyet gösterilmesini isteyen Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, "Özellikle rehber öğretmen ve öğrenci velisi arasında koordinenin sağlanarak okula devamsızlık yapan, suça sürüklenen ve istismara uğrayan öğrencilerin takibini iyi yapmalıyız. Çocuklarımızı her türlü madde bağımlılığından korumak için tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz; ancak bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Uyuşturucu ile mücadele konusunda ailelerin, servis şoförlerinin ve öğretmenlerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Biz Kaymakamlık ve tüm kurumlarımızla birlikte bağımlılıkla mücadele konusunda her türlü tedbiri alıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:45
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