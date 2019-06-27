Kaymakam İnan, oğlunun tabutu başında suçluların serbest kalmasına isyan etti

Denizli’de 15 yaşındaki oğlu bıçaklanarak öldürülen Bursa’nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan, oğlunun Samsun’daki cenaze töreninde cami önünde tabutun başında gözyaşı dökerek suç işleyenlerin serbest kalmasına isyan etti ve suçluların cezalarını çekmesi için tutuklanmalarını istedi.

Denizli’nin Kınıklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın oğulları Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan bıçaklandı, diğer oğlu Mehmet Buğra İnan ise darp edildi. Hastaneye kaldırılan kaymakamın 3 çocuğundan 15 yaşındaki Safa Akif İnan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Safa Akif İnan’ın cenazesi Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde bulunan dede evine getirildi ve burada alınan helallikten sonra cenaze Kılıçdede Camii’ne götürüldü.

"Çocuğumu koruyamadım, milletin çocuğunu nasıl koruyacağım"

İkindi namazını vakti beklendiği sırada cami avlusundaki oğlunun tabutu başında gözyaşı döken Kaymakam Kemal İnan, "Birinci suçu işliyor, ikiyi işliyor yine tutuklanmıyor. Üçü işliyor yine tutuklanmıyor kanun öyle. Ya kardeşim suç işleyenleri adet haline getirmiş insanları tutuklayın ya. Adam suç işlemeyi alışkınlık haline getirmiş. Hakim karar versin suç işleyen tutuklansın.Zararlı hale gelmiş. Dövüşmek mi istiyor herkes yumrukları ile dövüşsün. Bıçakla, sapla, kazma ile olur mu. Onunla dövüşen tutuklanacak, bunu bilecek. Yok arkadaş. Adam bıçakla da saldırır tutuklanmıyor, kazma kürekle de saldırıyor. Efendim ölmedin ya diyorlar yaşıyorsun ya. Ölmediysen sorun yok. Bu çocukların ellerinde bu bıçaklanır ne işi ver demiyoruz devlet olarak. İlk kez hayatımda ölüm bana güzel göründü ardık. Ölüm bana güzel göründü çocuğuma kavuşurum diye. Çocuğumu koruyamadım. Milletin çocuğunu nasıl koruyacağım şimdi. Demezler mi ’kendi çocuğunu koruyamadı. Kendi çocuğuna faydası olmadı.’ Böyle bir şey olur mu gazetede okudum. 35’inde tutuklandı diyor. Bu devlet 35’ine kadar nasıl müsaade eder. İkincisinde tutuklansın, üçüncüsünde tutuklansın kardeşim. Ya nasıl bir şey bu ya. Küçük küçük suçlar ama adam suç makinesi. Bizim görevimiz toplumu korumak, suçluyu değil kardeşim. Toplumun hakkını bırakmışız, toplumun huzurunu bırakmışız. Suçluyu nasıl koruruz ve rahat ettiririz. Aman hiç kimseyi içeri almayalım devam etsinler dert bu. Rahat etsinler. Yargıtay 10 senede noktalasın. 10 sene suç işlesinler. Suç işleyenleri alışkanlık hale getirenleri artık dolaştırmamamız lazım.Suç işlemeyi alışkanlık haline getirenleri dolaştırmamamız lazım. Birinci de tamam anladık, ikici de baktın tutuklansın" diye isyan etti.