0553 313 94 23

Kaymakam Hasan Çiçek: Devlet olarak dimdik ayaktayız

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Diyarbakır Silvan’da teröristlerin hain havanlı saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Halil Baş’ın ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:10
Kaymakam Hasan Çiçek: Devlet olarak dimdik ayaktayız

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Diyarbakır Silvan’da teröristlerin hain havanlı saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Halil Baş’ın ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Kaymakam Hasan Çiçek’e, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ahmet Adıyaman, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdem Metin ve Eğrigöz Köyü Muhtarı Ahmet Öztürk eşlik etti.


Gazi Halil Baş’ ın Babası Mustafa Baş ve Annesi Aliye Baş’a geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Çiçek, daha önce de yaralı Uzman Çavuş Halil Baş’ı tedavi gördüğü hastaneden telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunmuş ve sağlık durumu hakkında bilgiler almıştı.


Kaymakam Çiçek, ziyaret sırasında yapmış olduğu konuşmada, “Devlet olarak dimdik ayaktayız. Bu aziz vatanı kimse bölemez ve gücü de buna yetmez. Devlet olarak millet olarak biz sizlerin yanındayız. Şimdiden sonra sizler Gazi Babası ve Gazi Annesisiniz. Ne kadar gururlansanız azdır. Unutmayınız ki, herhangi bir sıkıntınız ve talebiniz olduğunda kapımız 24 saat sizlere açıktır. Bir kez daha geçmiş olsun diyor, Cenabı Allah’tan Halil Kardeşimize ve tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum. “ ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Körfez 46. Altın Kiraz Festivaline hazırlanıyor
    1. Körfez 46. Altın Kiraz Festivaline..
    2. Pazaryeri ilçesinde mezuniyet töreni
    3. AK Partili Mehmet Metiner, Savcı Kaan..
    4. FETÖ propagandası yapan ’Kaç Saat..
    5. ABD Başkanı Trump: “Kuzey Akım 2 gaz..
    6. Kaçak balık avlayan 2 kişiye bin 635..
    7. İstanbul'daki sağanak
    8. Harçlıklarını okulun atölyesinden..
    9. Beşiktaş, Şeref Bey’i unutmadı
    10. Propaganda serbestliği ve seçim..
    11. Mobilya, elektrikli eşya ve TV'de..
    12. 67 Burda AVM’den Babalar Günü’ne özel..
    13. Rasim Ozan Kütahyalı için yakalama..
    14. Ebeveynler çocuklarından daha çok..
    15. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Hızır Bey’in..
    16. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 1..
    17. Mutlu Akü "Türkiye'nin en değerli akü..
    18. Ankara Valiliği: "2019-YKS’nin..
    19. El sanatları OSMEK ile hayat buldu
    20. Üniversiteden 51 yaşında dereceyle..
    21. Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama!
    22. Başarılı kursiyerler sertifikalarını..
    23. Kaymakam Hasan Çiçek: Devlet olarak..
    24. Milli mücadelenin 100’üncü yılında..
    25. Edirne’de ‘umut yolcuğu’ lastik botta..
    26. Kodlamayı öğrendiler, Vestel City’de..
    27. Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların..
    28. 7 ülkeden 360 çocuk Kemer’de yarıştı
    29. Bozdoğan: "Bu kenti ayağa kaldırmak..
    30. ÖSYM Başkanı Aygün: "Sınav..
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı