Kaymakam Hasan Çiçek: Devlet olarak dimdik ayaktayız

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Diyarbakır Silvan’da teröristlerin hain havanlı saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Halil Baş’ın ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kaymakam Hasan Çiçek’e, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ahmet Adıyaman, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdem Metin ve Eğrigöz Köyü Muhtarı Ahmet Öztürk eşlik etti.

Gazi Halil Baş’ ın Babası Mustafa Baş ve Annesi Aliye Baş’a geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Çiçek, daha önce de yaralı Uzman Çavuş Halil Baş’ı tedavi gördüğü hastaneden telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunmuş ve sağlık durumu hakkında bilgiler almıştı.

Kaymakam Çiçek, ziyaret sırasında yapmış olduğu konuşmada, “Devlet olarak dimdik ayaktayız. Bu aziz vatanı kimse bölemez ve gücü de buna yetmez. Devlet olarak millet olarak biz sizlerin yanındayız. Şimdiden sonra sizler Gazi Babası ve Gazi Annesisiniz. Ne kadar gururlansanız azdır. Unutmayınız ki, herhangi bir sıkıntınız ve talebiniz olduğunda kapımız 24 saat sizlere açıktır. Bir kez daha geçmiş olsun diyor, Cenabı Allah’tan Halil Kardeşimize ve tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum. “ ifadelerini kullandı.