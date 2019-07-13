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Kaymakam Güven’in 15 Temmuz Mesajı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:57
Kaymakam Güven’in 15 Temmuz Mesajı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.



Kaymakam Güven, yayımladığı mesajında, “15 Temmuz 2016 gecesi, asker elbisesi giymiş teröristler, Türk milletinin tanklarını, uçaklarını, silahlarını yine Türk milletine çevirmiştir. Ülkemiz o gece, hem alçak bir darbe teşebbüsüne hem de hain bir terör saldırısına maruz kalmıştır. Aziz milletimiz Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye’yi ele geçirme teşebbüsünü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın millî çağrısıyla; tanklara, silahlara, jetlere karşı göğsünü siper etmek suretiyle kahraman bir duruş göstererek engellemiştir. Demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bu duruş ile milletimiz, milli iradeyi hiçe sayan, darbelerle ülkeye boyun eğdirebileceğini, devleti ele geçirebileceğini düşünenlere açık ve net bir mesaj vermiştir: Hâkimiyet milletindir" açıklamasında bulundu.



Güven, açıklamasının devamında, "15 Temmuz gecesi tüm dünya gördü ki, bir asır önce, yedi düvelin bir araya gelip tüm imkanlarıyla savaştığı Çanakkale’de herkesi şaşırtan bir zafere imza atan Türk milleti, 15 Temmuz’da da hain bir terör örgütünün, 40 yıllık ihanet planını bir güne kalmadan bozarak, tarihimize yeni bir zafer yazmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, şanlı bayrağımızın dalgalandığı mukaddes vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anarken, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunarım” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:57
  1. doğa

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