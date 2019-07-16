Kaymakam Güven ve Başkan Tekin dart sporcularını ziyaret etti Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, dart turnuvasına katılan sporcuları ziyaret etti.

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, dart turnuvasına katılan sporcuları ziyaret etti.

Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen ‘Şehit Zafer Koyuncu 2. Dart Turnuvası’ devam ederken, Kaymakam Güven ve Başkanı Tekin, turnuvanın gerçekleştirdiği ŞehitZafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek yarışmaları izledi. Kaymakam Güven ve Başkan Tekin, Antrenör Aydan Yavuz’dan turnuva hakkında ve dart sporu hakkında bilgiler alırken sporcular ile birlikte dart oynadı.

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