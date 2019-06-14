Kaymakam Güven, Jandarma Teşkilatının 180’inci kuruluş yılını kutladı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, Jandarma Teşkilatının 180. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Güven mesajında, “Milletimizin huzur ve güvenliği için kurulduğu günden bugüne üstün hizmet anlayışıyla görev yapan Jandarma teşkilatımızın tarihi başarılarla doludur. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli hizmetleri olan teşkilatımızın milletimizin gözünde yeri çok farklıdır.Bu duygu ve düşüncelerle, Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü tebrik eder, bu kutsal üniformaya emeği geçen başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma Teşkilatı’nın fedakâr personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim” ifadelerini kullandı.