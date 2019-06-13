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Kaymakam Günyurdu köyünde incelemelerde bulundu.

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven ilçeye bağlı Günyurdu köyünü ziyaret ederek muhtar Niyazi Kavak’tan bilgiler aldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:00
Kaymakam Günyurdu köyünde incelemelerde bulundu.

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven ilçeye bağlı Günyurdu köyünü ziyaret ederek muhtar Niyazi Kavak’tan bilgiler aldı.


Kaymakam Güven, Günyurdu köyünde incelemeler yaparak köy tarihi hakkında muhtar Kavak’tan bilgiler aldı. Köylüler ile birlikte köyü gezen Kaymakam Güven, Günyurdu Köyü sakinlerinin sorunlarını dinleyerek kendisine bildirilen eksiklerinin giderileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:00
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