Kaymakam Güney’den çifte kutlama

Ordu’nun Ünye ilçesinde Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personellere Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ve İlçe Jandarma komutanı Esat Can Öztürk tarafından başarı belgesi verildi.

Teşkilatın kuruluş yıl dönümünü ve personelleri kutlayan Kaymakam Güney, "Tarihimizin en köklü kuruluşlarından olan Jandarma Teşkilatı, kurulduğu tarih olan 1839 yılından bu yana ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yapmaktadır. Kahraman vatan evlatlarının birlik ve bütünlüğümüz uğruna gösterdikleri eşsiz fedakarlıklar, ölümsüz birer hatıra olarak milletimizle daima yaşayacaktır. Kutsal görevlerinizde başarılar diliyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum" dedi.