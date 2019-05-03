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Kaymakam Güney: "Ünye’ye yeni bir öğretmenevi yapılacak"

Ordu’nun Ünye ilçesinde Milli Eğitime kiralama yoluyla kazandırılan öğretmenevi yaz sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlayarak bölge turizmine katkı sağlamayı bekliyor.

03 Mayıs 2019 Cuma 20:39
Kaymakam Güney: "Ünye’ye yeni bir öğretmenevi yapılacak"

Ordu’nun Ünye ilçesinde Milli Eğitime kiralama yoluyla kazandırılan öğretmenevi yaz sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlayarak bölge turizmine katkı sağlamayı bekliyor.


Ünye’de mevcut yerin yetersizliği nedeniyle uzun süredir ihtiyaç olan öğretmenevi sorunu çözüme kavuştu. Gölevi Mahallesi oteller bölgesinde daha önce iki yıldızlı otel olarak kullanılan bina kiralama yoluyla Milli Eğitim camiasına kazandırılırken binanın ise sezona hazır olduğu öğrenildi. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, Öğretmenevi Müdürü Hasan Hamarat ve Milli Eğitim Şube Müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda Öğretmenevinin turizm açısından önemi vurgulandı.



Hamarat:“Aylık 25 bin lira bedelle kiralandı"


Ünye Öğretmenevi Müdürü Hasan Hamarat yaptığı açıklamada, “Mevcut alanın yetersiz olması nedeniyle bir öğretmenevi ihtiyacımız vardı. Bu konuda yaptığımız çalışmalar ve girişimlerimizin ardından Ünye Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney ve Milli Eğitim Müdürümüz Özgür Tokgöz’ün takibinde bu binayı aylık 25 bin TL bedel ile kiraladık. Burada 27 oda var, 60 yatak kapasiteli 890 metrekare alan üzerinde bina. Düğün, nişan gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacak bir yapı. Otel konseptinde olan bina çeşitli toplantılara da ev sahipliği yapacak kapasitededir. 2019 turizm sezonuna hazır hale getirerek tüm vatandaşların hizmetine sunduk” dedi.



Tokgöz: "Öğretmenevi 5 yıllığına kiralandı"


Ünye Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz öğretmenevinin Ünye için önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek, “Ünye’nin böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Bugün bu mutluluğu yaşıyoruz. Bu süreçte Sayın Kaymakamımızın yol göstericiliğiyle süreci güzel bir şekilde atlatarak bakanlığımızdan 15 Mart 2019 tarihinde onay çıktı. Burası 5 yıllığına her yıl sözleşme imzalanması kaydı ile kiralandı. Burası Ünye’nin cazibe merkezi olacak. Böyle bir tesis kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Sobi: “Ünyemizin vitrini olacak”


Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi ise, "Kimin düşüncesi ise çok yerinde bir düşünce olmuş. Ben bu tesisin Ünyemizin vitrin noktalarından olacağına inanıyorum. Ancak yat belirleme noktasında diğer işletmecilerimiz açısından çok altında yat belirlenmemesini istiyorum. Pozitif ayrımcılığı düşünerek bunu talep ediyorum. Çünkü öğretmenevi kamu kurumu olduğu için maliyetleri de düşük oluyor, diğer işletmelerimizin de olumsuz etkilenmemesi için kanun çerçevesinde yat politikası izlemesi gerekir" şeklinde konuştu.



Kaymakam Güney: “Uzun vadede Ünye’ye öğretmenevi yapılacak"


Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye’nin öğretmenevi ihtiyacına ilişkin yaptığı açıklamada, “Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Lisesi’nin karşısında bulunan arsanın tahsisini gerçekleştirdik. Ancak Milli Eğitim Bakanlığımızın 2018’de başlayan tasarruf tedbirleri kapsamında önümüzdeki bir kaç yıl bu tür yatırımlar için ödenek ayırmayacağını bize bildirmesi üzerine arkadaşlarımız ihtiyaca karşı geçici çözüm için çalışma yaptı. Sonuç olarak bu bina kiralanarak ihtiyacı karşılamaya başladı. Ben bu tesisin Ünye’ye ve bölgeye turizm ve konaklama hizmetleri açısından hayırlı olmasını diliyorum. Uzun vadede yine belirlenen alana bir öğretmenevi inşası gerçekleştirilecek ancak kısa vadede bu çözüm ile sonuç almış olacağız” ifadelerini kullandı.


Diğer yandan Ünye Öğretmenevi Ramazan boyunca iftar menüleriyle iftarda açık olacak.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 20:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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