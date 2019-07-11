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Kaymakam Gülyer’den şehit ailelerine ziyaret

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, 15 Temmuz Şehitler Haftası dolayısıylailçe merkez ve köylerindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
Kaymakam Gülyer’den şehit ailelerine ziyaret

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, 15 Temmuz Şehitler Haftası dolayısıylailçe merkez ve köylerindeki şehit ailelerini ziyaret etti.


Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer’e, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Hazır ve İlçe Emniyet Amiri Zakir Danışman eşlik etti. Şehit Ali Karaaslan, Şehit Mustafa Burak ve Şehit Ramazan Yel’in ailelerini evlerinde ziyaret eden heyet 15 Temmuz şehitleri için de dua etti.


Ziyaretlerinde şanlı tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu Türk milletinin birlik ve bölünmez bütünlüğünün en büyük kanıtının, bu topraklar için canını feda eden şehitler olduğuna vurgu yapan Kaymakam Şeref Gülyer," Türk Milleti, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden her zaman başarı ile çıkmıştır. Bu başarının yegane sahibi vatanseverliğiyle gurur duyduğumuz gazi ve şehitlerimizdir. Vatanımız, istiklalimiz ve istikbalimiz için bir an tereddüt etmeden, sarsılmaz inanç ve eşsiz cesaretleriyle canını ortaya koyan şehit ve gazilerimize olan borcumuzu ancak, gelecek nesillere tam bağımsız daha güçlü bir Türk Milleti bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz. 15 Temmuz’da destansı mücadele veren Şehit ve Gazilerimizi de rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Aynı zamanda tüm gazilerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
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