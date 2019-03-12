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Kaymakam Göktaş, öğrencilere tablet dağıttı

Kütahya’nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyü ilk ve ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Lütfulah Göktaş öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleştirdi.

12 Mart 2019 Salı 11:08
Kaymakam Göktaş, öğrencilere tablet dağıttı

Kütahya’nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyü ilk ve ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Lütfulah Göktaş öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleştirdi.

 

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz ve Şube Müdürü Ali Hüsnü Öncel eşlik etti. Okulda bir dizi incelemelerde bulunan Kaymakam Göktaş, Okul Müdürü Kamil Ünal’dan bilgi aldı. Sınıfları gezen Kaymakam Göktaş, öğrencilerle sohbet ederek hak kazanan öğrencilere Milli Eğitim tarafından dağıtılan tabletleri verdi.

 

Daha sonra öğretmenlerle toplantı gerçekleştiren Şaphane Kaymakamı Göktaş, okuldaki sorunları dinledikten sonra okuldan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:08
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