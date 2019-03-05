Kaymakam Göktaş: Halk Eğitim Merkezleri etkin bir şekilde kullanılmalı

Kütahya’nın Şaphane ilçesindeHayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.

Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaşbaşkanlığında Şaphane Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen toplantıya ilçe daire amirleri katıldı. Toplantıda, Şaphane’dedaha iyi bir eğitim ve öğrenim için alınması gereken önlemler, yapılması planlanan çalışmalar ve halk eğitim merkezinin etkin bir şekilde kullanımı ile ilgili önemli kararlar alındığı bildirildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışmalarında aile ekonomisine katkıda bulunacak kursların açılmasının planlandığı ve son yıllarda artan kadın kursiyer sayısının dahada arttırılması için gerekli çalışmalara ağırlık verilmesinin kararlaştırıldığı açıklandı.

Toplantı sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz tarafından Kaymakam Göktaş’a halk eğitim kursiyerlerinin Ebru sanatıyla yapmış oldukları tablo hediye edildi.