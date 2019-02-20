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Kaymakam Gencer köylerde incelemede bulundu

Besni Kaymakamı Berete, Üçgöz, Bahri, Hacıhalil, Dikilitaş Köylerinde yapımı devam eden çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:24
Kaymakam Gencer köylerde incelemede bulundu

Besni Kaymakamı Berete, Üçgöz, Bahri, Hacıhalil, Dikilitaş Köylerinde yapımı devam eden çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu.


Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel ile birlikte köyleri gezdi. Kaymakam Gencer,Berete, Üçgöz, Bahri, Hacıhalil, Dikilitaş Köylerinde köy içi yollara malzeme çekimi çalışmalarıyla ilgili bilgi alarak, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.


İncelemelerden sonra köylerdeki vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:24
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