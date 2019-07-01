Kaymakam Evlice’ye kursları ziyaret etti

Yenice İlçe KaymakamıMuhammed Evlice,Yenice Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlüğü ileİŞKUR tarafından Şirinköy’de açılan toprak işleme ve seracılıkkurslarını ziyaret etti.

Kaymakam Evlice’ye kursları ziyaretinde,İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, Halk Eğitim Müdürü Erol Köseoğlu, İlçe Tarım Müdürü Hakan Yılmaz eşlik etti. Kaymakam Evlice kurslar hakkında bilgi aldı. Evlice, daha sonra dikimle ilgili ürün uygulaması yapılan serada da inceleme yaparak kursiyerlerle sohbet etti. Teorik derslerde slayt eşliğinde görsel eğitim alan, seralarda da kendi yetiştirdikleri ürünlerle uygulamalı eğitim gören kursiyerlerin eğitimden memnun oldukları gözlendi.Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice İŞKUR, Halk Eğitim ve Tarım İlçe Müdürlüğü işbirliği ile kurs açan kurum yetkililerine faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretkursiyerler ile beraber hatırafotoğrafı çekilmesi ile son buldu.