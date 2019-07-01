0553 313 94 23

Kaymakam Engin şampiyonları ödüllendirdi

Doğubayazıt ilçe Kaymakamı Zafer Engin, LGS’de Ağrı il birinci, ikincisi ve dördüncüsüolan Doğubayazıt’lı öğrencilere hediyeler verdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:57
Kaymakam Engin şampiyonları ödüllendirdi

Doğubayazıt ilçe Kaymakamı Zafer Engin, LGS’de Ağrı il birinci, ikincisi ve dördüncüsüolan Doğubayazıt’lı öğrencilere hediyeler verdi.


Kaymakam Engin, Ağrı ilindederece yapan Doğubayazıtilçesi Halife Yusuf İmam Hatip Ortaokul öğrencisi Leyla Temtek, Hasan Çoktin Ortaokul öğrencisi Resul Mert ve Gazi Ortaokul öğrencisi Ali Yiğit’i makamında ağırlayarak hediyeler verdi.


Öğrencilere ve okul müdürlerine hediyelerini Doğubayazıt ilçe Kaymakamı Zafer Engin, Ağır Ceza Reisi Erhan Emre, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor’un yeni transferi John Obi’nin kariyeri kupalarla dolu
    1. Trabzonspor’un yeni transferi John..
    2. Cemal Kaşıkçı yaşıyor mu?..
    3. KKTC ve 6 ilde FETÖ'cülere ağır darbe!..
    4. Dalgıçlar daldı! Tonlarca atık çıkarıldı
    5. Sinop’ta Kabotaj Bayramı törenle..
    6. Başkan Seçer: “Ankara tarafına bakan..
    7. İnegöl’de patates hasadı başladı
    8. Kızılayın emektar binası yıktırıldı
    9. Güney Kore alarmda! 3’lü görüşmenin..
    10. Maltepe’de eski eşiyle tartışan şahıs..
    11. Özel halk otobüsü ile otomobil..
    12. KKTC hükümeti: “Düşen S-200”
    13. Rokanın yararları nelerdir?
    14. Tuşba Belediyesinin ’Mavi Bayraklı’..
    15. Trabzonspor'un Obi Mikel transferi..
    16. Parkta çekirdek poşeti içerisinde..
    17. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93...
    18. Kehribar Güneş tutulması ne zaman?..
    19. Serbest piyasada altın fiyatları
    20. Kastamonu’da 142 ünite kan toplandı
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor