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Kaymakam Duru’ya anlamlı hediye

Develi İlçe Müftülüğü Bayanlar Gençlik Koordinatörü Rukiye Eken, Şengül Kahyaoğlu ve öğrencileri Develi Kaymakamı Murat Duru’yu ziyaret ederek el işlemeli Türk Bayrağı hediye etti.

26 Mart 2019 Salı 09:32
Kaymakam Duru’ya anlamlı hediye

Develi İlçe Müftülüğü Bayanlar Gençlik Koordinatörü Rukiye Eken, Şengül Kahyaoğlu ve öğrencileri Develi Kaymakamı Murat Duru’yu ziyaret ederek el işlemeli Türk Bayrağı hediye etti.


Gençlik Koordinatörleri Rukiye Eken ve ŞengülKahyaoğlu 13-29 yaş arasındaki öğrencilerde yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. öğrencilerin dokuduğu el işlemeli Türk Bayrağını Develi Kaymakamı Murat Duru’ya hediye etti.


Develi Kaymakamı Murat Duru, "Develi Müftülüğü bayanlar gençlik koordinatörü Rukiye Eken ve Şengül Kahyaoğlu hoca ile öğrencilerinin ziyaretleriyle güne başladık. Rukiye ve Şengül hocalargençlerimiz için oldukça faydalı faliyetleri hakkında bilgi verdiler. Faliyetleri kapsamında kurslarda 13-29 yaş arasında genç bayan kardeşlerimize el işleri başta olmak üzere bir çok sanatsal faaliyetler öğretilmekte olduğunu anlattılar. Kursiyerlerin boş zamanlarının öğrenerek değerlendirmelerine yardımcı olduklarını ifade ettiler. Kursiyerler kurslarda yaptıkları el işlemeli bayrağımızı bize hediye ettiler. Bizler de hocalarınızın ve kursiyerlerimizin her zaman başarılı çalışmalarını desteklediğimiz ve yanlarında olduğumuzu ifade ederek onlara teşekkür ettim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:32
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