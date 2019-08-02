0553 313 94 23

Kaymakam Duru muhtarları dinledi

Daha huzurlu bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kula Kaymakamı Kemal Duru, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek muhtarların ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:50
Kaymakam Duru muhtarları dinledi

Daha huzurlu bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kula Kaymakamı Kemal Duru, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek muhtarların ve vatandaşların sorunlarını dinledi.


Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi toplantı salonunda muhtarlar ile bir araya gelen Kaymakam Duru, muhtarları dinledi. Mahallelerindeki vatandaşların sorunlarını kendisine anlatmalarını isteyen Kaymakam Duru, vatandaşların sorunlarını çözmek için girişimlerde bulundu. Daha huzurlu bir Kula için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kaymakam Duru, her zaman vatandaşlar ile iç içe olmaya gayret ettiğini vurguladı.


Kaymakam Duru’nun mahalle muhtarları ile düzenlediği toplantıya, ilgili kurum müdürleri ve personelleri de eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:50
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın
    1. Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın
    2. Haliliye’de kurban kesim ve satış..
    3. Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon..
    4. MSB: "Suriye kuzeyinde koordineli bir..
    5. Sınava Millet Kıraathanesi’nde..
    6. Döviz kurları
    7. Nafakayı ödeyemeyen eski eşe hapis..
    8. DOD’da tersine kaynaştırma uygulaması
    9. ‘Hollywood yapımlarını bu ülkeye..
    10. Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil..
    11. Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan..
    12. Başkan Oral, Süt Sanayici Temsilcileri..
    13. Sarıgöl’de ’Sağlıklı bayram’ uyarısı
    14. Güney Koreli heyet, Panorama 1326..
    15. Hong Kong'daki protestolar
    16. Gölbaşı’nda ormanlık alan yandı
    17. Malatya Ticaret Borsası
    18. Darıca Belediyesinden dolandırıcılık..
    19. Memduh Büyükkılıç: “Kayseri, birlik ve..
    20. Bellona Kayseri Basketbol, Gizem Sezer..
    21. Kur’an kurslarına giden öğrencilere..
    22. Medipol Başakşehir-Olympiakos..
    23. Libya göçmen merkezlerini kapatmayı..
    24. Aydın’da çifte yangın
    25. Tekirdağ, gazisini bağrına bastı
    26. Tosya’dan son hac kafilesi kutsal..
    27. Denetimi gereksiz buldu... RTÜK’ün..
    28. Çanakkale’de ’Hedef 2023 Dünya Dalış..
    29. Arnavut öğrenciler "Ortak Tarihe..
    30. Çerkezler Haluj gecesinde bir araya..
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!