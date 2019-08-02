Daha huzurlu bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kula Kaymakamı Kemal Duru, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek muhtarların ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi toplantı salonunda muhtarlar ile bir araya gelen Kaymakam Duru, muhtarları dinledi. Mahallelerindeki vatandaşların sorunlarını kendisine anlatmalarını isteyen Kaymakam Duru, vatandaşların sorunlarını çözmek için girişimlerde bulundu. Daha huzurlu bir Kula için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kaymakam Duru, her zaman vatandaşlar ile iç içe olmaya gayret ettiğini vurguladı.

Kaymakam Duru’nun mahalle muhtarları ile düzenlediği toplantıya, ilgili kurum müdürleri ve personelleri de eşlik etti.