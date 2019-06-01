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Kaymakam Duru Kabaklı Mahallesini Ziyaret Etti

Develi Kaymakamı Murat Duru Kabaklı mahallesini ziyaret etti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:42
Kaymakam Duru Kabaklı Mahallesini Ziyaret Etti

Develi Kaymakamı Murat Duru Kabaklı mahallesini ziyaret etti. Hacı Öner Soytürk Ortaokulu öğrencileriyle sohbet eden Kaymakam Duru namaz çıkışı vatandaşlarlada sohbet etmesinin ardından mahalle sakinlerinin dertlerini dinledi, sıkıntıların giderilmesi noktasında çalışma başlattı.


Mahalle halkıyla karşılıklı fikir alış verişinde bulunan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Kabaklı Mahallemizi(Köyümüzü) ziyaretimizde Hacı Öner Soytürk İlk/Ortaokul’unda eğitim gören çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle sohbet ettik. Sohbette köy ilkokulunu ve ortaokulunu bitirip naçizane ülkemizin en iyi üniversitelerinin birinden mezuniyettensonra Mülki İdare Amiri olmuş abileri olarak çocuklarımıza çalışmanın ve azmin neleri başarabileceğini anlattım. Ayrıca çocuklarımıza yaklaşan yaz tatili sürecinde bol bol dinlenerek günlük en az40-50 sayfa kitap okumalarını tavsiye ettim.dedi


Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Kaymakam Duru:Millet-Devlet kaynaşmasını en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla her Cuma bir mahallemizi ziyaret etme ve insanımızla buluşma programımızı bugün de Kabaklı Mahallemizde gerçekleştirdik. Ziyaretimizle öncelikle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Mahallemiz Muhtarlığınayeniden seçilen Seyit Haşim’e hayırlı olsuntemennisinde bulunduk. Akabinde kaymakam adayı kardeşim Ekrem Ender Ergün, müftümüz, jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz ve mahallemizin güzel insanları hemşerilerimin hal hatırlarını Cumaibadetimizi eda ettikten sonra bütün terör örgütleriyle vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele eden kahraman Türk Ordumuz ve onun mensupları mehmetciklerimiz için dua ettik. Mahallemizin güzel insanları hemşerilerimle sohbetimizde ise Develimizle ve mahallemizle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Yine ülkemize ve milletimize Emperyalisit kan emici kumpasçıların ve onların gayrimeşru bir şekilde uşaklığına soyunmuşPKK, YPG,DAEŞ, DHKPC ve FETÖ/PDY(Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması) hainlerinin oynadığı oyunlarla ilgili insanımızı aydınlatıcı naçizane bilgi ve görüşlerimizi sunduk.Bu kapsamda her fırsatta sıcak ve samimi sohbet ortamlarında bir taraftan İnsanlarımızın moralini ve öz güvenini yükseltmeye çalışırken diğer taraftan da Emperyalist kumpasçıların ve onların uşaklığına soyunmuş kanı bozuk hainlerin oyunlarına panzehir olacak milletle devletin el ele gönül gönüle olması gerektiği, hava ve suya ne kadar ihtiyacımız varsa bilinçli bir şekilde birlik ve beraberliğimize de o kadar ihtiyacımız olduğunu, çocuklarımızı inançlı ve çağın şartlarına uygun donanımda yetiştirmemiz gerektiğini, çocuklarımızın geleceği ve ülke ekonomimiz için üretken bir şekilde hep beraber çok ama çok çalışmamız gerektiği tavsiyelerinde bulunmaya çalışıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:42
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