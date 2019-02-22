Kaymakam Duru Çomaklı Mahallesi’ni ziyaret etti

Develi Kaymakamı Murat Duru Cuma ziyaretlerine devam etti. Kaymakam Duru Çomaklı mahallesini ziyaret ederek Cuma namazını Çomaklı mahalle sakinleriyle beraber kıldı.

Cuma namazı çıkışı mahalle sakinleriyle sohbet eden Develi Kaymakamı Murat Duru, "Millet-Devlet kaynaşmasını en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla her Cuma bir mahallemizi (köyümüzü) ziyaret etme ve insanımızla buluşma programımızı bugün de Çomaklı Mahallemizde gerçekleştirdik. Bu kapsamda Cuma ibadetimizi Müftümüz, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Mahalle Muhtarımızve Mahallemizin güzel insanları hemşerilerimle birlikte eda ettikten sonra bütün terör örgütleriyle vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele eden kahraman Türk Ordumuz ve onun mensupları Mehmetçiklerimiz için dua ettik" dedi.

Kaymakam Duru, "Mahallemizin güzel insanları hemşerilerimle sohbetimizde ise Develimizle ve mahallemizle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Yine ülkemize ve milletimize epmeryalisit kan emici kumpasçıların ve onların gayrimeşru bir şekilde uşaklığına soyunmuşPKK, YPG,DAEŞ, DHKPC ve FETÖ/PDY(Fetullahçı Terör Örgütü / Parlel Devlet Yapılanması) hainlerinin oynadığı oyunlarla ilgili insanımızı aydınlatıcı naçizane bilgi ve görüşlerimizi sunduk.Bu kapsamda her fırsatta sıcak ve samimi sohbet ortamlarında bir taraftan İnsanlarımızın moralini ve öz güvenini yükseltmeye çalışırken diğer taraftan da Emperyalist kumpasçıların ve olnarın uşaklığına soyunmuş kanı bozuk hainlerin oyunlarına panzehir olacak;

-Milletle Devletin el ele gönül gönüle olması gerektiği, hava ve suya ne kadar ihtiyacımız varsa bilinçli bir şekilde birlik ve beraberliğimize de o kadar ihtiyacımız olduğunu, çocuklarımızı inançlı ve çağın şartlarına uygun donanımda yetiştirmemiz gerektiğini, çocuklarımızın geleceği ve ülke ekonomimiz için üretken bir şekilde hep beraber çok ama çok çalışmamız gerektiği tavsiyelerinde bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.