0553 313 94 23

Kaymakam Dundar’ın esnaf ziyareti

VAN (İHA) – Van’ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:13
Kaymakam Dundar’ın esnaf ziyareti

VAN (İHA) – Van’ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.


Çaldıran Kaymakamı olarak atandığı günden bu yana sürekli esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Dundar, halkın talep ve sorunlarını dinliyor. İlçeye yaptığı kalıcı hizmetlerle halkın beğenisini kazanan Kaymakam Dundar, halk arasında ‘halkın kaymakamı’ olarak ün kazandı. Çarşıda, sokakta, kahvede karşılaştığı her kesimle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Dundar, kendisine ulaşan vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeyi kendisine görev kabul eden Kaymakam Tekin Dundar, ”Çaldıran ilçesine atandıktan sonra düzenli olarak vatandaşlarla buluşuyoruz. Bize ulaşanlar, sorun taleplerini iletiyorlar. Ancak bize gelemeyenler de oluyor. Onlara da biz ulaşıyoruz. Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Ulaştığımız garip gurebanın sorunlarını, taleplerini dinleyerek dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Devletimiz bizi vatandaşlarımıza hizmet etmek için atamış, görevlendirmiş. Biz de devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza sunuyoruz. Her anlamda halka hizmeti hakka hizmet olarak benimsemişiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni sahiplerini bekliyor
    1. Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni..
    2. Kan konduran sözler! Bize karşı çıkanı..
    3. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    4. 250 yıllık gıda ambarı çiftçinin..
    5. Belçika'da yüksek sıcaklık "kırmızı..
    6. Naim Erol Özgüner kimdir? İBB son..
    7. Başkan Deniz’den toplu sözleşme..
    8. Şampiyonlar Canpolat ile buluştu
    9. Belediyeden yaşlılara destek
    10. Mehterli törenle başlayan Çeşme-Atina..
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Meksika'da uçak düştü: Ölüler var
    13. Şehit çocuklarının sünnet sevinci
    14. Dezavantajlı çocuklar yüzme öğreniyor
    15. (Özel) Kuyumcuyu yaralayan soyguncu,..
    16. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    17. Kasımpaşa'nın Avusturya kampı
    18. Minik Ecem böyle düştü
    19. Milli voleybolcuların maç programı..
    20. Tülün İnal kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    21. Baydilli’den hayırlı olsun ziyareti
    22. Çiftçinin pulluğuna takılan 250 yıllık..
    23. Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    24. Anne ve babalara günde bir saat..
    25. Manavgat’ta çıkan iki ayrı yangında, 2..
    26. Avrupa otomotiv pazarı 6 ayda yüzde..
    27. Hakan Atilla, İstanbul’da
    28. Maçta başına darbe alan Rus boksör..
    29. GÜNCELLEME 2 - Hakan Atilla Türkiye'ye..
    30. Türk pamuğu uluslararası pazarda
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?