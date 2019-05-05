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Kaymakam Dundar’dan Topgaç’ın ailesine taziye ziyareti

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Durdar, Kaz Gölü’ne balık tutmak için giden ve cansız bedenine 25 gün sonra ulaşılan 21 yaşındaki Ömer Topgaç’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

05 Mayıs 2019 Pazar 16:22
Kaymakam Dundar’dan Topgaç’ın ailesine taziye ziyareti

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Durdar, Kaz Gölü’ne balık tutmak için giden ve cansız bedenine 25 gün sonra ulaşılan 21 yaşındaki Ömer Topgaç’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Kaymakam Tekin Durdar, beraberindeki 6. Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy ve İlçe Müftüsü Fikri Goncu ile Kalkandelen Mahallesi’nde ikamet eden Ömer Topgaç’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 25 gün sonra cansız bedeni Büyük Çay’da bulunan Topgaç için dua ederek ailesine sabırlar dileyen Kaymakam Dundar, Allah-u Teala’nın bir daha böylesi acılar yaşatmaması temennisinde bulundu.


Ankara’dan gelen 8 kişilik özel sualtı timinin de destek verdiği Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince 25 gün boyunca yürütülen çalışmaları zaman zaman olay yerinde takip eden Kaymakam Dundar, o süreçte de aile ile yakından ilgilenmişti.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 16:22
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