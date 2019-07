Kaymakam Dundar ve Başkan Ensari’den mahalle ziyareti

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçenin Kaşım Mahallesi’ni ziyaret etti.

Kaymakam Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, beraberindeki Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile Kaşım Mahallesi’ni ziyaret ederek, halkın sorun ve taleplerini dinlediler. Protokolü karşılayan Kaşım Mahallesi’nin ileri gelen aileleri, misafirlerine ikramlarda bulunarak sorun ve taleplerini ilettiler.

Ziyarette konuşan Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, “İlçe merkezinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kaşım Mahallemizi belediye başkanımız ile emniyet ve jandarma yetkililerimizle birlikte ziyaret ettik. Burada yaşayan vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinledik. Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın hizmetindedir. İlk atandığımız günden bu yana vatandaşlarımızla birlikte hizmetlerimizi yaptık. Yapılan her hizmeti bize gelen talepler doğrultusunda yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. İlçemizin her mahallesi bizim için aynıdır. Hizmetlerimizi tüm vatandaşlarımıza eşit bir şekilde ulaştırmanın gayreti içinde olacağız” dedi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, Kaşım Mahallesi’ni Kaymakam Dundar ve diğer kurum amirleriyle birlikte ziyaret etme olanağı bulduklarını belirterek, “Burada mahallemizin ileri gelenleri ile bir araya gelme fırsatını yakalayarak, mahallemizin sorun ve taleplerini dinledik. Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizde ikamet eden 65 bin insanımızın hizmetinde çalışmak için buradayız. Belediyemizce yapılabilecek hizmetlerimizi halkımızı ayrıştırmadan her kese eşit şekilde adilce dağıtmanın düşüncesindeyiz. Belediyemizin yapacağı hizmetler doğrultusunda her fırsatta kırsal mahallelerimizi ziyaret ederek, halkımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Her fırsatta ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerinde ikamet eden halkımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlemeye, hizmetlerimizi bu doğrultuda eşit bir şekilde dağıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.